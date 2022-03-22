СМИ: Москва запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН
Россия запросила на 23 марта голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.
Согласно проекту, Совет безопасности призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».
Также отмечается, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
На прошлой неделе Россия сняла запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине. Решение было принято из-за того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать резолюцию Москвы.
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