СМИ: Москва запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН

Согласно проекту, Совет безопасности призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц».

Также отмечается, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.

На прошлой неделе Россия сняла запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине. Решение было принято из-за того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать резолюцию Москвы.

