РФ временно отменила голосование по своей гуманитарной резолюции по Украине

Россия снимает запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при организации Василия Небензю.

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По его словам, решение принято из-за того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать резолюцию Москвы.

«Гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает, это выдает истинные цели спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совета, и это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом», — сообщил дипломат. Отмечается, что документ не отзывается – голосование лишь временно отменяется.

Вместо него 18 марта в Совбезе ООН будет проведено экстренное заседание по теме биолабораторий США на Украине на фоне новых документов, попавших в распоряжение Москвы в ходе специальной военной операции.

Минобороны в ближайшее время опубликует новый пакет документов о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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ФОТО: flickr/Art L
ТЕГИ:Биологическое ОружиеУкраинаСовбез ООН
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