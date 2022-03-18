РФ временно отменила голосование по своей гуманитарной резолюции по Украине

По его словам, решение принято из-за того, что Запад вынуждает коллег не поддерживать резолюцию Москвы.

«Гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает, это выдает истинные цели спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совета, и это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом», — сообщил дипломат. Отмечается, что документ не отзывается – голосование лишь временно отменяется.

Вместо него 18 марта в Совбезе ООН будет проведено экстренное заседание по теме биолабораторий США на Украине на фоне новых документов, попавших в распоряжение Москвы в ходе специальной военной операции.

Минобороны в ближайшее время опубликует новый пакет документов о реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

