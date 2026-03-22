СМИ: Моджтаба вынудил США и Израиль искать настоящего лидера Ирана

ЦРУ США и разведка Израиля «Моссад» ищут подтверждения того, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно стал правителем страны, сообщает Axios.

Посол Ирана опроверг пребывание Хаменеи на лечении в России

По данным издания, сомнения в его дееспособности появились из-за длительного отсутствия в публичном пространстве. Так, Хамменеи-младший не появлялся на публике с начала военной операции США и Израиля. Спецслужбы двух стран ожидали, что Моджтаба выпустит видеообращение по случаю Навруза, как это регулярно делал его отец, однако было опубликовано только письменное заявление.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи в полном здравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa/ ТАСС
