СМИ: Моджтаба вынудил США и Израиль искать настоящего лидера Ирана
ЦРУ США и разведка Израиля «Моссад» ищут подтверждения того, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи действительно стал правителем страны, сообщает Axios.
По данным издания, сомнения в его дееспособности появились из-за длительного отсутствия в публичном пространстве. Так, Хамменеи-младший не появлялся на публике с начала военной операции США и Израиля. Спецслужбы двух стран ожидали, что Моджтаба выпустит видеообращение по случаю Навруза, как это регулярно делал его отец, однако было опубликовано только письменное заявление.
Ранее глава МИД Ирана заявил, что Моджтаба Хаменеи в полном здравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Количество погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом выросло до четырех
- СМИ: Моджтаба вынудил США и Израиль искать настоящего лидера Ирана
- В Белоруссии разрабатывают кефир молодости
- Трамп отложил саммит с КНР до окончания конфликта с Ираном
- СМИ: Заявление Кремля о позиции ЕС по поставкам энергоносителей получило резонанс в Европе
- Более 20 стран готовы обеспечить транзит судов в Ормузском проливе
- Минобороны: За шесть часов средства ПВО сбили 71 беспилотник
- Иран атаковал город Димону с главным израильским ядерным объектом
- Путин провел переговоры с Лукашенко
- Лавров: Россия была готова завершить украинский конфликт на саммите на Аляске