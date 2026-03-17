Посол Ирана опроверг пребывание Хаменеи на лечении в России
17 марта 202616:59
Сообщения о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы находится на лечении в России, не соответствуют действительности. Как пишет RT, об этом заявил иранский посол в РФ Казем Джалал.
По его словам, подобные вбросы - это «новая психологическая война».
«Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место - на улицах среди народа», - написал он в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что Моджтаба Хаменеи находится в живых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
