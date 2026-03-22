Количество погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом выросло до четырех

Количество погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по социальному объекту в Белгородской области увеличилось до четырех, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

В белгородском селе Муром из-за атаки БПЛА погиб мирный житель

По его словам, тела двух женщин извлечены из-под завалов. ВСУ атаковали село Смородино Грайворонского округа. Здание было разрушено, пришлось разбирать завалы. Изначально сообщалось о двух погибших женщинах. Еще одну пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее были осколочные ранения и переломом предплечья.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника были ранены два мирных жителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
