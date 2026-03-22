Количество погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом выросло до четырех
Количество погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по социальному объекту в Белгородской области увеличилось до четырех, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, тела двух женщин извлечены из-под завалов. ВСУ атаковали село Смородино Грайворонского округа. Здание было разрушено, пришлось разбирать завалы. Изначально сообщалось о двух погибших женщинах. Еще одну пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее были осколочные ранения и переломом предплечья.
Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника были ранены два мирных жителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Количество погибших при ударе ВСУ по соцобъекту под Белгородом выросло до четырех
- СМИ: Моджтаба вынудил США и Израиль искать настоящего лидера Ирана
- В Белоруссии разрабатывают кефир молодости
- Трамп отложил саммит с КНР до окончания конфликта с Ираном
- СМИ: Заявление Кремля о позиции ЕС по поставкам энергоносителей получило резонанс в Европе
- Более 20 стран готовы обеспечить транзит судов в Ормузском проливе
- Минобороны: За шесть часов средства ПВО сбили 71 беспилотник
- Иран атаковал город Димону с главным израильским ядерным объектом
- Путин провел переговоры с Лукашенко
- Лавров: Россия была готова завершить украинский конфликт на саммите на Аляске