В Эфиопии выразили готовность нарастить экспорт кофе в Россию

«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», — указал дипломат в беседе с РИА Новости.

Тегену напомнил, что такая ситуация бывала ранее: «где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли».

«У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну», — добавил посол.

