В Эфиопии выразили готовность нарастить экспорт кофе в Россию

Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию на фоне ожидания роста цен на этот продукт из-за неурожаев в Латинской Америке и Азии. Об этом заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.

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«Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем», — указал дипломат в беседе с РИА Новости.

Тегену напомнил, что такая ситуация бывала ранее: «где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли».

«У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну», — добавил посол.

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ФОТО: РИА Новости
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