Терапевт назвала плюсы отказа от кофе

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о плюсах отказа от кофе, а также о том, как избавиться от кофеиновой зависимости, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что чрезмерное употребление кофе может привести к обезвоживанию организма, поэтому не рекомендуется пить его очень часто. Напиток лучше не употреблять и тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, высоким артериальным давлением, аллергиями. Также исключить кофе нужно пожилым людям.

Ирина Ярцева рассказала, как избавиться от кофеиновой зависимости.

«Нужно нормализовать режим сна, увеличить уровень физической активности, работать со стрессом, следить за рационом питания», - перечислила Ярцева.

С отказом от кофе уменьшатся нагрузки на почки, стабилизируется работа органов, нормализуется давление и водный баланс.



