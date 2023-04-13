СМИ: Минюст Италии начал проверку после побега Усса

Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверку после побега из-под домашнего ареста предпринимателя и сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Итальянские следователи описали схему побега Усса-младшего из страны

Проверку проведут в отношении судей миланского суда. Они вели дело российского предпринимателя.

Журналисты отметили противостояние между правительством и судебной властью. По их данным, ситуация с побегом Усса поднималась на заседании парламента.

Россиянин покинул Италию и попал в Сербию. Оттуда, предположительно, он мог вылететь в Россию.

Предприниматель смог сбежать из Италии с помощью группы из 6-7 человек. В операции задействовали минимум четыре автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

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