СМИ: Минюст Италии начал проверку после побега Усса
Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверку после побега из-под домашнего ареста предпринимателя и сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Проверку проведут в отношении судей миланского суда. Они вели дело российского предпринимателя.
Журналисты отметили противостояние между правительством и судебной властью. По их данным, ситуация с побегом Усса поднималась на заседании парламента.
Россиянин покинул Италию и попал в Сербию. Оттуда, предположительно, он мог вылететь в Россию.
Предприниматель смог сбежать из Италии с помощью группы из 6-7 человек. В операции задействовали минимум четыре автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
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