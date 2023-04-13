Итальянские следователи описали схему побега Усса-младшего из страны

Согласно данным, россиянин уехал из страны через Словению, откуда перебрался в Сербию, а после вылетел в Россию. Следствие считает, что организаторы побега по пути из Милана до Словении сменили несколько машин, и сделали Артему поддельные документы.

Прокуроры также рассматривают вариант с причастностью к побегу российских спецслужб, которые, возможно были организаторами операции.

