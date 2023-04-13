Итальянские следователи описали схему побега Усса-младшего из страны

Итальянским следователям удалось установить личности до пяти человек из группы, помогавшей сыну красноярского губернатора Александра Усса Артему сбежать из-под домашнего ареста, пишет газета la Repubblica со ссылкой на материалы расследования миланской прокуратуры.

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Согласно данным, россиянин уехал из страны через Словению, откуда перебрался в Сербию, а после вылетел в Россию. Следствие считает, что организаторы побега по пути из Милана до Словении сменили несколько машин, и сделали Артему поддельные документы.

Прокуроры также рассматривают вариант с причастностью к побегу российских спецслужб, которые, возможно были организаторами операции.

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