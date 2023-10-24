СМИ: Министр обороны Китая Ли Шанфу снят с должности
Министра обороны Китая Ли Шанфу сняли с должности, сообщили китайские государственные СМИ.
Ранее СМИ сообщили, что Ли Шанфу не появлялся в публичном поле. По данным Financial Times, министр отстранен от должности и находится под следствием. Как пишет The Washington Post, Ли Шанфу подозревают в коррупции. По данным источников, дело касается его работы в качестве руководителя отдела военных закупок, отмечают «Известия».
После официальный представитель МИД Китая Мао Нин отказалась комментировать сообщения об «исчезновении» министра обороны КНР, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru