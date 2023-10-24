СМИ: Министр обороны Китая Ли Шанфу снят с должности

Министра обороны Китая Ли Шанфу сняли с должности, сообщили китайские государственные СМИ.

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Ранее СМИ сообщили, что Ли Шанфу не появлялся в публичном поле. По данным Financial Times, министр отстранен от должности и находится под следствием. Как пишет The Washington Post, Ли Шанфу подозревают в коррупции. По данным источников, дело касается его работы в качестве руководителя отдела военных закупок, отмечают «Известия».

После официальный представитель МИД Китая Мао Нин отказалась комментировать сообщения об «исчезновении» министра обороны КНР, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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