Между Лиз Трасс и Карлом III возникли разногласия

Монарх, будучи страстным защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию главы правительства. Трасс, которая тоже вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце.

Это решение, скорее всего, усилит напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III, пишет издание.

Ранее Трасс заявила Зеленскому о поддержке Украины страной «до тех пор, пока Путине не потерпит поражения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

