Между Лиз Трасс и Карлом III возникли разногласия

Между британским премьером Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия из-за посещения конференции ООН по изменению климата, сообщает Times.

Трасс призвала игнорировать «надуманные угрозы» Путина

Монарх, будучи страстным защитником окружающей среды, отказался от идеи посетить мероприятие по настоянию главы правительства. Трасс, которая тоже вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце.

Это решение, скорее всего, усилит напряженность в отношениях между Трасс и Карлом III, пишет издание.

Ранее Трасс заявила Зеленскому о поддержке Украины страной «до тех пор, пока Путине не потерпит поражения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ВеликобританияЛиз Трасс
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