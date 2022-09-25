Трасс призвала игнорировать «надуманные угрозы» Путина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада продолжать вводить санкции против России, не обращая внимания на высказывания президента РФ Владимира Путина

«Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину», - цитирует Трасс «Газета.ру».

Она отметила, что Лондон будет действовать, исходя именно из таких позиций.

Ранее сообщалось, что бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон, выступая перед Палатой общин с речью в поддержку Украины, оговорился и поблагодарил Путина за «вдохновляющее руководство».

