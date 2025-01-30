СМИ: Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов после штурма Капитолия

Корпорация Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) заплатит президенту США Дональду Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в своих соцсетях после штурма Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Суд в США решил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия

По данным издания, президент США и корпорация подписали соответствующее соглашение. Согласно условиям сделки о прекращении дела, $22 млн будут направлены в фонд президентской библиотеки, остальные средства пойдут на судебные издержки.

При этом Meta не будет публично признавать свою вину.

Ранее корпорация во главе с Марком Цукербергом пожертвовала $1 млн на инаугурацию Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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