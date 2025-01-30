СМИ: Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов после штурма Капитолия

По данным издания, президент США и корпорация подписали соответствующее соглашение. Согласно условиям сделки о прекращении дела, $22 млн будут направлены в фонд президентской библиотеки, остальные средства пойдут на судебные издержки.

При этом Meta не будет публично признавать свою вину.

Ранее корпорация во главе с Марком Цукербергом пожертвовала $1 млн на инаугурацию Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

