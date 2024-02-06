Суд в США решил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия

Апелляционный суд в США постановил, что эксп-президент страны Дональд Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампСуд

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