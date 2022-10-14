Степашин: Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения

«Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения, когда мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Степашина, канцлер предложила «подождать» и «договариваться». Экс-премьер подчеркнул, что раньше среди российских властей превалировало мнение о возможности дружбы с Западом, пишет Газета.ру. В частности, Путин проводил встречи с президентом США, премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ, обсуждая невооружение бывших стран Варшавского договора и прекращение расширения НАТО на Восток, отмечает телеканал «360». Однако Запад никогда не соблюдал эти договоренности.

«Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну», — подчеркнул Степашин.

