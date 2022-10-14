Степашин: Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, чтобы освободить Новороссию мирным путем. Об этом заявил бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.
«Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения, когда мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Степашина, канцлер предложила «подождать» и «договариваться». Экс-премьер подчеркнул, что раньше среди российских властей превалировало мнение о возможности дружбы с Западом, пишет Газета.ру. В частности, Путин проводил встречи с президентом США, премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ, обсуждая невооружение бывших стран Варшавского договора и прекращение расширения НАТО на Восток, отмечает телеканал «360». Однако Запад никогда не соблюдал эти договоренности.
«Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну», — подчеркнул Степашин.
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