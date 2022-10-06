Меркель: прочный мир в Европе возможен только при участии РФ
6 октября 202222:59
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что достижение прочного мира в Европе возможно только при участии РФ. Об этом сообщает ТАСС.
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6 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru