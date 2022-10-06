Меркель: прочный мир в Европе возможен только при участии РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что достижение прочного мира в Европе возможно только при участии РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ангела Меркель
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