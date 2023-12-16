СМИ: Мэр Лондона отказался передать Киеву машины для утилизации
Мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в предоставлении предназначенных для утилизации машин для применения в конфликте. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на письмо Хана.
По данным издания, в сентябре Кличко предложил Хану передать часть автомобилей, подлежащих утилизации в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ), в дар Киеву. Украинская сторона собиралась использовть технику в «спасательных и транспортных целях».
«Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам», — отмечается в материале.
По данным источников, Хан в своем ответе сослался на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) от 1999 года, согласно которому изменение схемы утилизации в рамках ULEZ для экспорта машин на Украину невозможно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru