СМИ: Мэр Лондона отказался передать Киеву машины для утилизации

По данным издания, в сентябре Кличко предложил Хану передать часть автомобилей, подлежащих утилизации в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ), в дар Киеву. Украинская сторона собиралась использовть технику в «спасательных и транспортных целях».

«Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам», — отмечается в материале.

По данным источников, Хан в своем ответе сослался на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) от 1999 года, согласно которому изменение схемы утилизации в рамках ULEZ для экспорта машин на Украину невозможно.

