По данным издания, военачальники встретились в апреле после утечки секретных материалов Пентагона. Залужный якобы заверил Милли, что утечка будет полезна Киеву, пишет RT.

«Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее», — приводит издание слова главкома ВСУ.

В ответ Милли рассмеялся.

Washington Post пишет, что Украина еще несколько месяцев безуспешно пыталась убедить Штаты разрешить европейским странам передать Киеву истребители.

Между тем вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что вылеты самолетов F-16 с авиабаз НАТО спровоцируют открытое столкновение с Россией, пишет «Свободная пресса».

