СМИ: Мексика отказала в приеме рейса из США с нелегалами

Мексика отказала американскому самолету с депортируемыми мигрантами в разрешении на посадку, нарушив планы администрации США по высылке нелегалов. Об этом сообщает NBC News.

Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США

Как отметил телеканал, два самолета с депортируемыми иностранцами направились из США в Гватемалу, при этом третий рейс в Мексику не смог вылететь. Причины отказа со стороны мексиканских властей не уточняются.

Ранее два самолета США доставили в Гватемалу первую партию нелегальных мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, каждый борт перевозил около 80 человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Gregory Bull
ТЕГИ:НелегалыМексикаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры