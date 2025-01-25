СМИ: Мексика отказала в приеме рейса из США с нелегалами

Как отметил телеканал, два самолета с депортируемыми иностранцами направились из США в Гватемалу, при этом третий рейс в Мексику не смог вылететь. Причины отказа со стороны мексиканских властей не уточняются.

Ранее два самолета США доставили в Гватемалу первую партию нелегальных мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, каждый борт перевозил около 80 человек.

