Из США в Гватемалу прибыли первые самолеты с нелегалами
Два американских самолета доставили в Гватемалу первую партию депортированных из США нелегальных мигрантов. Об этом заявили в Институте миграции республики.
Как отметили в ведомстве, первым самолетом в страну вернулись 31 женщина, 48 мужчин, подросток без сопровождения взрослых.
«Эти люди были зарегистрированы и получили, помимо основных услуг, еду, одежду, гигиенические наборы и, в некоторых случаях, психосоциальную поддержку и доступ к телефонным звонкам», — подчеркнули в миграционной службе.
Затем в аэропорту Гватемалы приземлился второй борт с почти 80 пассажирами. Мигрантов переместили из центра приема репатриантов на авиабазе в Центр помощи мигрантам в столице.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на территорию страны и начать экстрадицию миллионов иностранцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru