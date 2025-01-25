Из США в Гватемалу прибыли первые самолеты с нелегалами

Как отметили в ведомстве, первым самолетом в страну вернулись 31 женщина, 48 мужчин, подросток без сопровождения взрослых.

«Эти люди были зарегистрированы и получили, помимо основных услуг, еду, одежду, гигиенические наборы и, в некоторых случаях, психосоциальную поддержку и доступ к телефонным звонкам», — подчеркнули в миграционной службе.

Затем в аэропорту Гватемалы приземлился второй борт с почти 80 пассажирами. Мигрантов переместили из центра приема репатриантов на авиабазе в Центр помощи мигрантам в столице.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на территорию страны и начать экстрадицию миллионов иностранцев.

