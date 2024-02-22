СМИ: Маск в 2023 году тайно посетил Белый дом

Это произошло в сентябре 2023 года, впервые с тех пор, как Джо Байден стал главой государства.

По информации американской администрации, миллиардер обсудил с чиновниками искусственный интеллект. При этом с Байденом Маск не встречался.

Как напоминает телеканал, когда президентами был Барак Обама и Дональд Трамп, предприниматель неоднократно посещал Белый дом.

Ранее Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

