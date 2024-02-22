СМИ: Маск в 2023 году тайно посетил Белый дом
Американский бизнесмен Илон Маск тайно посетил Белый дом, сообщает NBC News со ссылкой на записи о посетителях.
Это произошло в сентябре 2023 года, впервые с тех пор, как Джо Байден стал главой государства.
По информации американской администрации, миллиардер обсудил с чиновниками искусственный интеллект. При этом с Байденом Маск не встречался.
Как напоминает телеканал, когда президентами был Барак Обама и Дональд Трамп, предприниматель неоднократно посещал Белый дом.
Ранее Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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