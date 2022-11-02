СМИ: Илон Маск намерен сделать Twitter самым точным источником информации
Новый владелец Twitter (заблокирован в РФ) американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен сделать социальную сеть самым точным источником информации в мире, сообщает РИА Новости.
По его словам, на точности данных не должна сказываться политическая принадлежность автора сообщений.
«Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями», - подчеркнул предприниматель.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил НСН, что Маск попытается вернуть время, когда соцсети не принимали политических решений о блокировках.
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