СМИ: Илон Маск намерен сделать Twitter самым точным источником информации

Новый владелец Twitter (заблокирован в РФ) американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен сделать социальную сеть самым точным источником информации в мире, сообщает РИА Новости.

По его словам, на точности данных не должна сказываться политическая принадлежность автора сообщений.

Песков обозначил условие для снятия ограничений с Twitter

«Twitter должен стать честной платформой для дебатов людей с самыми разными убеждениями», - подчеркнул предприниматель.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил НСН, что Маск попытается вернуть время, когда соцсети не принимали политических решений о блокировках.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БлокировкаСоцсетьИлон МаскTwitter
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры