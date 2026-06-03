Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за расследования о Брижит
Французский лидер Эммануэль Макрон пытался шантажировать главу США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую журналистку Кэндис Оуэнс.
По ее словам, американский лидер позвонил ей и потребовал прекратить расследование о якобы трансгендерности (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) жены Макрона Брижит.
«Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эммануэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене», — сказала репортер. Оуэнс назвали ситуацию «полным безумием».
Журналистка отметила, что завершено расследование, согласно которому, «не вызывает никаких сомнений, что Брижит Макрон — мужчина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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