МИД: В РФ обеспокоены ростом числа участников учений НАТО в Азии

В России обеспокоены увеличением количества участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего департамента Азии МИД РФ Людмилу Воробьеву.

Она подчеркнула, что на Западе приняли целенаправленный курс на «натофикацию» Азии. По ее словам, участники учений отрабатывают сценарий о военных интервенциях и ведении «тотальной войны».

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Воробьева заметила, что в регионе видны попытки обеспечения через ротационные схемы постоянного присутствия ударных военно-воздушных сил стран НАТО. Она напомнила, что одним из ярых сторонников такого курса выступает Япония. При этом представитель МИД РФ добавила, что власти России для укрепления мира и стабильности наращивают в Азии кооперацию с партнерами, в том числе с Китаем.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак практически признали, что Украина не станет членом НАТО, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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