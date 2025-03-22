МИД: В РФ обеспокоены ростом числа участников учений НАТО в Азии

В России обеспокоены увеличением количества участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего департамента Азии МИД РФ Людмилу Воробьеву.

Она подчеркнула, что на Западе приняли целенаправленный курс на «натофикацию» Азии. По ее словам, участники учений отрабатывают сценарий о военных интервенциях и ведении «тотальной войны».