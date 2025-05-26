Патрушев указал на стремительно нарастающие угрозы со стороны НАТО

Исходящие от НАТО в отношении России угрозы стремительно нарастают, сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника российского президента, председателя Морской коллегии России Николая Патрушева.

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По его словам, Североатлантический альянс приложил усилия для того, чтобы уничтожить архитектуру международной безопасности, выстроенную после Второй мировой войны.

Также Патрушев заявил о разрушении основополагающих договоров по контролю над вооружениями и о росте военно-морского присутствия, а также боевого и разведывательного потенциала сил альянса в Балтийском регионе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости российско-американских контактов на высшем уровне для продвижения мирного процесса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаНАТОНиколай Патрушев

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