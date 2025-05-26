Патрушев указал на стремительно нарастающие угрозы со стороны НАТО
Исходящие от НАТО в отношении России угрозы стремительно нарастают, сообщило РИА Новости со ссылкой на помощника российского президента, председателя Морской коллегии России Николая Патрушева.
По его словам, Североатлантический альянс приложил усилия для того, чтобы уничтожить архитектуру международной безопасности, выстроенную после Второй мировой войны.
Также Патрушев заявил о разрушении основополагающих договоров по контролю над вооружениями и о росте военно-морского присутствия, а также боевого и разведывательного потенциала сил альянса в Балтийском регионе.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости российско-американских контактов на высшем уровне для продвижения мирного процесса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru