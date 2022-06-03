Макрон назвал количество часов в переговорах с Путиным за полгода
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным не менее 100 часов за последние полгода. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил Макрон, ситуация в Украине была сложной, поэтому он уделял диалогу с Путиным столько времени. По словам французского лидера, переговоры велись по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
Макрон также подчеркнул, что «нельзя унижать Россию», указав на то, что по завершении военных действий нужно будет искать путь выхода через дипломатию.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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