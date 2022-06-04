Макрон: Нельзя унижать Россию

Россию нельзя унижать, рано или поздно с Москвой придется сотрудничать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью региональной прессе.

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«Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — приводит ТАСС слова главы государства.

Макрон выразил уверенность, что Франция должна выступать в качестве посредника.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
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