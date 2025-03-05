СМИ: Стармер хочет отправить войска на Украину и применить пятую статью НАТО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет направить на Украину войска Соединенного Королевства, чтобы применить пятую статью устава НАТО. Об этом сообщает National Interest.
«Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы... к применению пятой статьи», — указано в материале.
По данным издания, Стармер понимает, что британские вооруженные силы будут неэффективны на Украине из-за связанных с сокращением расходов на оборону проблем. В связи с этим премьер якобы попытается заманить США в открытый конфликт с Россией.
Пятая статья Североатлантического альянса предусматривает порядок коллективной обороны объединения. Как отмечал военный историк Борис Юлин в беседе с Известиями, согласно этой статье союзники должны автоматически включиться в конфликт, если одна из стран НАТО подверглась агрессии.
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