ЕС пока не принял решение о миротворцах для Украины
Литовский президент Гитанас Науседа в интервью Delfi сообщил, что страны ЕС не приняли решения относительно отправки миротворцев на Украину, подчеркнув, что вопрос преждевременен.
Он отметил, что вопрос о присутствии иностранных инструкторов уже рассмотрен и получил положительный отклик, но решение о более широких военных операциях не принято.
По его словам, Литва запросила рекомендации по вопросу миротворцев у министерства обороны и министерства иностранных дел.
Науседа добавил, что ситуация для такого решения находится на слишком раннем этапе, и требуется решить несколько ключевых вопросов, включая условия и этапы возможного развертывания миротворцев. Он считает, что это станет возможным только при заключении мира или установлении прекращения огня, передает «Радиоточка НСН».
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