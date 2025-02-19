ЕС пока не принял решение о миротворцах для Украины

Литовский президент Гитанас Науседа в интервью Delfi сообщил, что страны ЕС не приняли решения относительно отправки миротворцев на Украину, подчеркнув, что вопрос преждевременен.

Он отметил, что вопрос о присутствии иностранных инструкторов уже рассмотрен и получил положительный отклик, но решение о более широких военных операциях не принято.

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По его словам, Литва запросила рекомендации по вопросу миротворцев у министерства обороны и министерства иностранных дел.

Науседа добавил, что ситуация для такого решения находится на слишком раннем этапе, и требуется решить несколько ключевых вопросов, включая условия и этапы возможного развертывания миротворцев. Он считает, что это станет возможным только при заключении мира или установлении прекращения огня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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