СМИ: Люксембург разрешил разморозить активы российских инвесторов

Министерство финансов Люксембурга разрешило на время разблокировать активы российского Национального расчетного депозитария, сообщает телеканал «360» со ссылкой на постановление ведомства.

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Из документа следует, что в последней редакции девятого пакета санкций в отношении Москвы предусматривается возможность разморозки активов, необходимых для торговли удобрениями и торговли сельскохозяйственной продукцией. В связи с этим Минфин разрешил разблокировать активы российской структуры. Решение будет действовать до 7 января 2023 года.

Разрешение означает разблокировку активов НРД в системе Euroclear, которая находится в юрисдикции страны. Депозитарий сможет вывести из системы свои активы, не находящиеся под санкциями Евросоюза.

НРД попал под ограничительные меры. Он входит в структуру Московской биржи. Санкции привели к массовой блокировке средств российских инвесторов.

Санкции могут привести к потере большей части экспортных доходов России, а также приведут к отставанию в технологической сфере, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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