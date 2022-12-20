«Примитивизация и буря»: Россия может потерять 35% доходов из-за санкций
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец заявил НСН, что санкции также вынуждают РФ упрощать производство.
Санкции могут привести к потере большей части экспортных доходов России, а также приведут к отставанию в технологической сфере, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с НСН.
Экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, спрогнозировал затяжную и глубокую депрессию в мировой экономике в результате очень высоких объемов задолженности стран. Хейфец отметил, что усугубляет мировой кризис спад экономики Китая после коронавируса.
«Все прогнозы говорят о замедлении развития мировой экономики, есть целый ряд причин. Китай – это вторая экономика мира, если считать по номинальному валютному курсу. Вклад Китая в рост мировой экономики очень высок, а здесь проблема долга не меньше, возможно, и больше, чем в США или Европе. США печатают деньги, а Китай все-таки имеет не такую свободную валюту», - отметил он.
Хейфец рассказал, что в нынешних условиях ждет российскую экономику. По его словам, санкции съедают большую долю экспортных доходов и вынуждают упрощать производство.
«Санкционная буря, которая обрушалась на Россию, имеет очень много аспектов, не только прямые запреты. Индия активно закупала российскую нефть, но теперь отказалась, как сообщают СМИ. Основные партнеры Индии и Китая далеко не Россия, это и Европа, и США, и Япония. Конкуренция среди поставщиков сырья обострится, разные варианты возможны. Можно ожидать снижения доходов от экспорта, это 35% доходов бюджета России. Наблюдается тенденция к упрощению нашего производства, некая примитивизация. Отставание в этой области – комплексный вопрос, подготовка кадров, развитие науки. В современных условиях технологический рывок сложно совершить», - объяснил он.
На восстановление российской экономики до уровня 2008 года уйдут десятилетия, некоторые ее сектора просто «провалились», заявил ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с Telegram-каналом "Радиоточка НСН".
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