Аналитик: На Мосбирже объемы торгов юанем превысили торги долларом
Замедление китайской экономики отразится на российской валюте, сказал НСН эксперт Ярослав Кабаков.
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил в пресс-центре НСН, что торги в юанях на Мосбирже в некоторые дни превалируют над торгами в долларах.
«На Мосбирже торги юанем иногда превосходят объемы торгов в долларах. Потоки импорта и экспорта перенаправляются в Азию и юань становится валютой для обсечения сделок. Контракты с европейским поставщиками переводятся в юани. Китайские банки сейчас обеспечивают транзакции и это основной канал для совершения сделок по импорту и экспорту. В долларах остаются контракты по нефти и газу», - сказал Кабаков.
Собеседник НСН отметил, что при таком раскладе существуют определнные риски, которые связаны с ослаблением юаня.
«Есть определенные риск. Курс юаня к доллару достиг 15-летнего минимума. 24 октября было сильное снижение акций китайских компаний, если будут замедление китайской экономики, то это будет отражаться и на курсе рубля», - отметил Кабаков.
Россияне забрали в сентябре со вкладов почти 500 млрд рублей, сообщил Банк России. Эксперты сообщают, что отток пришелся на вторую половину месяца, после того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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