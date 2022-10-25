Аналитик: На Мосбирже объемы торгов юанем превысили торги долларом

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил в пресс-центре НСН, что торги в юанях на Мосбирже в некоторые дни превалируют над торгами в долларах.

«На Мосбирже торги юанем иногда превосходят объемы торгов в долларах. Потоки импорта и экспорта перенаправляются в Азию и юань становится валютой для обсечения сделок. Контракты с европейским поставщиками переводятся в юани. Китайские банки сейчас обеспечивают транзакции и это основной канал для совершения сделок по импорту и экспорту. В долларах остаются контракты по нефти и газу», - сказал Кабаков.