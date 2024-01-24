СМИ: Литовские фермеры пригнали 1,3 тысячи тракторов на акцию протеста в Вильнюсе

Фермеры со всей Литвы пригнали в Вильнюс порядка 1,3 тысячи тракторов и другой сельскохозяйственной техники в рамках акции протеста против бездействия властей в решении наболевших вопросов сектора. Об этом сообщило радио LRT.

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Отмечается, что фермеры присоединились к протесту лесовозов, а количество пригнанной техники кратно превзошло ожидания организаторов. Согласно данным, муниципалитет столицы выдал разрешение на участие в акции 500 единиц техники и до 3,5 тысяч человек.

Ранее, 11 января, сообщалось, что Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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