СМИ: Литовские фермеры пригнали 1,3 тысячи тракторов на акцию протеста в Вильнюсе
Фермеры со всей Литвы пригнали в Вильнюс порядка 1,3 тысячи тракторов и другой сельскохозяйственной техники в рамках акции протеста против бездействия властей в решении наболевших вопросов сектора. Об этом сообщило радио LRT.
Отмечается, что фермеры присоединились к протесту лесовозов, а количество пригнанной техники кратно превзошло ожидания организаторов. Согласно данным, муниципалитет столицы выдал разрешение на участие в акции 500 единиц техники и до 3,5 тысяч человек.
Ранее, 11 января, сообщалось, что Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство Венгрии поддержало вступление Швеции в НАТО
- Команду «Формулы 1» Alpha Tauri переименовали в Visa Cash App RB F1 Team
- Специалисты Роскомнадзора отразили 185 DDoS-атак в 2023 году
- В Госдуме призвали запретить выражение «лежачий полицейский»
- Минсельхоз: Россия стала первой в мире по добыче лосося в 2023 году
- Московский суд отправил в психбольницу захватившего заложников мужчину
- ВЦИОМ: 87% россиян назвали своей главной жизненной целью создание семьи
- Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для форварда «Спартака» Промеса
- Симоньян опубликовала список погибших солдат ВСУ, находившихся на борту Ил-76
- СМИ: Литовские фермеры пригнали 1,3 тысячи тракторов на акцию протеста в Вильнюсе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru