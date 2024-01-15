СМИ: провалились переговоры румынских фермеров с Минфином
15 января 202400:19
В Румынии протесты фермеров продолжатся после того, как состоявшиеся переговоры с Минфином закончились безрезультатно, сообщает Digi24.
По данным телеканала, решений по сокращению бюджетных расходов найдено не было. Протесты будут продолжаться, пока власти не признают, что они не способны управлять страной.
Ранее стало известно, что патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru