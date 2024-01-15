СМИ: провалились переговоры румынских фермеров с Минфином

По данным телеканала, решений по сокращению бюджетных расходов найдено не было. Протесты будут продолжаться, пока власти не признают, что они не способны управлять страной.

Ранее стало известно, что патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

