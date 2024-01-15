СМИ: провалились переговоры румынских фермеров с Минфином

В Румынии протесты фермеров продолжатся после того, как состоявшиеся переговоры с Минфином закончились безрезультатно, сообщает Digi24.

Канцлер ФРГ Шольц отказался выйти к бастующим фермерам

По данным телеканала, решений по сокращению бюджетных расходов найдено не было. Протесты будут продолжаться, пока власти не признают, что они не способны управлять страной.

Ранее стало известно, что патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Тюдор Винтилоy
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