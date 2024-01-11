В Румынии фермеры устроили протест на тракторах

Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, передает G4Media.

Отмечается, что об акции не сообщалось заранее, мероприятие носит спонтанный характер. Участники уверяют, что не связаны с какими-либо политическими силами.

«Забастовка или госпереворот?»: Акции протеста фермеров начались в Германии

Масштабная акция протеста немецких фермеров стартовала утром 8 января, сообщило агентство Reuters. Протестующие блокируют федеральные трассы по всей Германии грузовиками и тракторами. Ожидается, что забастовка продлится неделю и охватит все 16 федеральных земель, а завершится 15 января в Берлине. Ее участники протестуют против планов правительства лишить их налоговых вычетов и скидок на дизельное топливо в попытке сэкономить порядка полумиллиарда евро.

Пойдет ли правительство Германии на уступки фермерам, будет зависеть от длительности забастовок и численности протестующих, акции протеста должны продолжаться. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

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ФОТО: ТАСС / EPA
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