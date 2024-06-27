СМИ: Лидер партии Ле Пен готов помогать Киеву, если это не ухудшит отношения с РФ
Во Франции лидер партии Марин Ле Пен Жордан Барделла готов поддерживать Украину, если это не ухудшит отношения с Москвой, сообщает издание Financial Times со ссылкой на политика.
Лидер правой партии «Национальное объединение», которая может одержать победу на внеочередных парламентских выборах, готов оказывать военную помощь украинским властям при одном условии – не должно произойти эскалации отношений с РФ.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru