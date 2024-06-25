Макрон заявил, что готов к диалогу с Путиным

Глава государства указал, что не исключает возможного разговора с ним на ту или иную тему. Французский лидер отметил, что в последние несколько месяцев диалога не было.

«Но, говорю искренне, я считаю, что всегда важно продолжать диалог», — подчеркнул Макрон.

Ранее Макрон заявил, что Париж не ведет войну с Россией и не предпринимает попыток к смене российской власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

