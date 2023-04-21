СМИ: личное состояние Карла III оценивается в $2,26 млрд
Размер личного состояния короля Великобритании Карла III оцениваются в £1,815 млрд ($2,259 млрд), сообщает The Guardian.
Эта цифра втрое больше подсчетов газеты The Times, которая сообщила о сумме в £600 млн стерлингов ($745 млн). Как считает The Guardian, журналисты The Times не учли некоторые из наиболее дорогостоящих активов короля. Речь идет о личной недвижимости Карла III, произведениях искусства и ювелирных украшениях, скаковых лошадях и редких марках.
В Букингемском дворце заявили, что цифры представляют собой сочетание догадок и неточностей.
Ранее Sunday Times написала, что Карл III оказался почти в два раза богаче своей покойной матери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru