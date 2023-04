СМИ: личное состояние Карла III оценивается в $2,26 млрд

Эта цифра втрое больше подсчетов газеты The Times, которая сообщила о сумме в £600 млн стерлингов ($745 млн). Как считает The Guardian, журналисты The Times не учли некоторые из наиболее дорогостоящих активов короля. Речь идет о личной недвижимости Карла III, произведениях искусства и ювелирных украшениях, скаковых лошадях и редких марках.

В Букингемском дворце заявили, что цифры представляют собой сочетание догадок и неточностей.

Ранее Sunday Times написала, что Карл III оказался почти в два раза богаче своей покойной матери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».