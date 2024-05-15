СМИ: Лето 2023 года стало самым жарким за две тысячи лет

Лето 2023 года в Северном полушарии стало самым жарким за последние две тысячи лет, сообщает Nature со ссылкой на исследование.

Вильфанд: Температура на планете восемь месяцев превышает норму

Как пишет журнал, ученые выяснили, что температура воздуха в течение трех месяцев была не только самой высокой, которую фиксировали с начала истории метеонаблюдений. Она превысила значения за две тысячи лет: средние – на два градуса, а рекордные – на один.

По словам экспертов, причина повышения температуры заключается в изменении климата из-за выброса парниковых газов и потепления экваториальной части Тихого океана. Это явление получило название «эффект Эль-Ниньо».

Ранее стало известно, что за последние 25 лет в России фиксируется уже третий случай аномально холодной погоды в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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