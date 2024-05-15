СМИ: Лето 2023 года стало самым жарким за две тысячи лет

Как пишет журнал, ученые выяснили, что температура воздуха в течение трех месяцев была не только самой высокой, которую фиксировали с начала истории метеонаблюдений. Она превысила значения за две тысячи лет: средние – на два градуса, а рекордные – на один.

По словам экспертов, причина повышения температуры заключается в изменении климата из-за выброса парниковых газов и потепления экваториальной части Тихого океана. Это явление получило название «эффект Эль-Ниньо».

Ранее стало известно, что за последние 25 лет в России фиксируется уже третий случай аномально холодной погоды в мае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

