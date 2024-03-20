Вильфанд: Температура на планете восемь месяцев превышает норму

По его словам, уже восемь месяцев она подходит к «рубежу» Парижских соглашений, превышая норму на 1,5 градуса. Как отметил эксперт, такое превышение температуры на планете регистрируется впервые. Так, зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы в частности средняя температура была ниже нормы.

Ранее стало известно, что мегаполисы оказывают значительное влияние на глобальное потепление. Вклад крупнейших городов в потепление климата весьма значителен, особенно в развивающихся странах, и достигает 50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

