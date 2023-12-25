СМИ: Латвия передала Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили

Уточняется, что суммарная стоимость данных машин превышает 900 тысяч евро. В настоящее время идёт подготовка к рассмотрению документов, согласно которым Украина получит ещё 34 автомобиля общей стоимостью 161 880 евро.

Поправки в закон, позволяющие передавать Украине изъятые государством машины, были приняты парламентом Латвии в феврале текущего года. В первую партию отправленных на Украину автомобилей вошли модели марок Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel.

Ранее главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии подписали соглашение о едином региональном применении санкций ЕС против России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».