СМИ: Латинская Америка уходит из-под западного влияния на фоне антироссийских санкций
Страны Латинской Америки подчеркнуто демонстрируют Западу свой нейтралитет на фоне вводимых антироссийских санкций и осуждают противостояние с Кремлем, пишет Junge Welt.
Журналисты отметили отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите торговой организация стран Южной Америки Mercosur.
В публикации отмечается, что продовольственный и энергетический кризисы обострились на фоне санкций. Это негативное влияние в первую очередь ощущает на себе население государств Юга.
«Положение с поставками на глобальном Юге не волнует Запад, фразы о «демократии» и «правах человека» не меняют ситуации. Неудивительно, что давление на присоединение к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку не сработало», — пишет автор.
Журналист также обращает внимание на расширение торговых связей между Бразилией, Аргентиной и Россией, несмотря на санкции. Если Аргентина вступит в БРИКС, чтобы выстраивать сотрудничество с Москвой и Пекином, это станет еще одним примером потери Западом своего влияния.
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