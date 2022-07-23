СМИ: Латинская Америка уходит из-под западного влияния на фоне антироссийских санкций

Журналисты отметили отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите торговой организация стран Южной Америки Mercosur.

В публикации отмечается, что продовольственный и энергетический кризисы обострились на фоне санкций. Это негативное влияние в первую очередь ощущает на себе население государств Юга.

«Положение с поставками на глобальном Юге не волнует Запад, фразы о «демократии» и «правах человека» не меняют ситуации. Неудивительно, что давление на присоединение к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку не сработало», — пишет автор.

Журналист также обращает внимание на расширение торговых связей между Бразилией, Аргентиной и Россией, несмотря на санкции. Если Аргентина вступит в БРИКС, чтобы выстраивать сотрудничество с Москвой и Пекином, это станет еще одним примером потери Западом своего влияния.

