СМИ: Lada Granta продают в Египте вдвое дешевле, чем в России
В Египте Lada Granta продается по цене вдвое дешевле, чем в России, сообщает «РЕН ТВ».
Местные дилеры просят за авто 2024 года 370 тысяч египетских фунтов (650 тысяч рублей), тогда как в дилерских центрах в РФ такая же модель стоит больше 1 млн рублей.
Как рассказали в «АвтоВАЗе», компания не поставляет на египетский рынок машины, их привозят частные предприниматели. Как оказалось, египетская валюта в марте рухнула после того, как ЦБ отказался ее регулировать. До этого, в январе 2024 года, 370 тысяч египетских фунтов составляли больше миллиона рублей. В итоге Granta до марта в рублях стоила одинаково.
Нынешнее падение валюты Египта быть отыграно, и поэтому дилеры до сих пор не сменили цены.
Ранее стало известно, что производство автомобилей Lada выросло на 73% в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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