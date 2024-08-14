Местные дилеры просят за авто 2024 года 370 тысяч египетских фунтов (650 тысяч рублей), тогда как в дилерских центрах в РФ такая же модель стоит больше 1 млн рублей.

Как рассказали в «АвтоВАЗе», компания не поставляет на египетский рынок машины, их привозят частные предприниматели. Как оказалось, египетская валюта в марте рухнула после того, как ЦБ отказался ее регулировать. До этого, в январе 2024 года, 370 тысяч египетских фунтов составляли больше миллиона рублей. В итоге Granta до марта в рублях стоила одинаково.

Нынешнее падение валюты Египта быть отыграно, и поэтому дилеры до сих пор не сменили цены.

Ранее стало известно, что производство автомобилей Lada выросло на 73% в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

