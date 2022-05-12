Пхеньян заявил о первом случае коронавируса в стране

Власти КНДР 8 мая взяли анализы у жителей Пхеньяна. У одного заболевшего был выявлен «Омикрон»-штамм.

После этого в стране было экстренно созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР с участием лидера республики Ким Чен Ына.

По его словам, в стране «внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса». Северокорейский лидер призвал не допустить распространения вируса.

Напомним, КНДР не принимала участие в зимней Олимпиаде из-за ситуации с коронавирусом.

