СМИ: коронация британского монарха пройдет 3 июня 2023 года

Коронация нового монарха Великобритании Карла III может быть назначена на 3 июня 2023 года, сообщило агентство Bloomberg.

При этом, как отмечается, в настоящее время рассматриваются и другие даты.

Во время предполагаемой коронации Карлу III будет уже 74 года. Он станет самым пожилым коронованным монархом в истории страны.

Саму церемонию сделают скромной. На неё созовут представителей различных религий и общественных групп королевства.