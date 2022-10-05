СМИ: коронация британского монарха пройдет 3 июня 2023 года

Коронация нового монарха Великобритании Карла III может быть назначена на 3 июня 2023 года, сообщило агентство Bloomberg.

При этом, как отмечается, в настоящее время рассматриваются и другие даты.

Во время предполагаемой коронации Карлу III будет уже 74 года. Он станет самым пожилым коронованным монархом в истории страны.

Саму церемонию сделают скромной. На неё созовут представителей различных религий и общественных групп королевства.

СМИ: около ста сотрудников резиденции Карла III могут остаться без работы

По обычаю, монарх будет восседать на кресле короля Эдуарда со скипетром и державой. На голову Карла III наденут корону святого Эдуарда, созданную в XVII веке для короля Карла II. Драгоценности по случаю коронации привезут из Лондонского Тауэра, где они постоянно хранятся.

Ранее между британским премьером Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РелигияЛондонМонархияВеликобритания
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