СМИ: коронация британского монарха пройдет 3 июня 2023 года
Коронация нового монарха Великобритании Карла III может быть назначена на 3 июня 2023 года, сообщило агентство Bloomberg.
При этом, как отмечается, в настоящее время рассматриваются и другие даты.
Во время предполагаемой коронации Карлу III будет уже 74 года. Он станет самым пожилым коронованным монархом в истории страны.
Саму церемонию сделают скромной. На неё созовут представителей различных религий и общественных групп королевства.
По обычаю, монарх будет восседать на кресле короля Эдуарда со скипетром и державой. На голову Карла III наденут корону святого Эдуарда, созданную в XVII веке для короля Карла II. Драгоценности по случаю коронации привезут из Лондонского Тауэра, где они постоянно хранятся.
Ранее между британским премьером Лиз Трасс и королем Карлом III возникли разногласия, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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