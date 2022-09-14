СМИ: около ста сотрудников резиденции Карла III могут остаться без работы

По данным издания, деятельность дома бывшего принца Уэльского прекратилась. Предупреждение об увольнении получили, в том числе те, кто работал в резиденции на протяжении десятилетий. Речь идет о прислуге, личных секретарях, сотрудниках финансового отдела и отдела по связям с общественностью.

Как отмечает газета, «люди были потрясены». Не будут уволены некоторые представители персонала, которые «оказывают поддержку и дают советы» Чарльзу и его супруге Камилле.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. После её смерти королём стал принц Уэльский Чарльз, который будет править под именем Карл III.

