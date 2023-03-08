СМИ: конгрессмен Маккарти встретится с главой Тайваня

Спикер палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти подтвердил желание провести встречу с главой Тайваня Цай Инвэнем, сообщает Bloomberg.

Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

Она должна состояться в текущем году в США. При этом спикер не исключил, что нанесен визит на остров в будущем.

Ранее глава МИД Китая уличил США в двойных стандартах в ситуациях с Украиной и Тайванем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСША
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