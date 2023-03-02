Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
Продажа американских вооружений Тайваню наносит ущерб отношениям Китая и США и Пекина и подрывает стабильность в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая», — цитирует дипломата РИА Новости.
Представитель МИД подчеркнула, что Пекин «решительно выступает против».
Ранее китайское издание Global Times предположило, что НАТО после Украины хочет развязать конфликт на Тайване. Об этом свидетельствуют заявления генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что похожая на украинский кризис ситуация может начаться в Азии, пишет Ura.ru.
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