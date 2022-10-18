СМИ: Конфликт Турции и Греции может привести к расколу НАТО

«Растущая напряженность между Грецией и Турцией... угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами», — отмечает Эрлангер в своем материале.

По словам корреспондента, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с «растущими политическими и экономическими трудностями» перед выборами 2023 года. Поэтому турецкий лидер «усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО», пишет RT.

Ранее Анкара обвинила греческие власти в обстреле турецкого грузового судна и атаке на самолеты-разведчики Турции, напоминает Ura.ru. Эрдоган пригрозил Греции, что страна заплатит высокую цену за «курс провокаций».

