СМИ: Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock

Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, сообщает обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

При этом он отметил, что платить за работу компании будут простые американцы.

По словам обозревателя, BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления.