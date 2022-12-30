СМИ: Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, сообщает обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.
При этом он отметил, что платить за работу компании будут простые американцы.
По словам обозревателя, BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Вашингтон совершил секретный звонок в Белый дом, политик пытался получить арестованные деньги российских бизнесменов. Об этом сообщает Business Insider.
По данным издания, Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла «в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны».
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